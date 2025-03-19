Футбол
19 марта, 09:00

Россия — Гренада: трансляция матча начнется в 19.55 мск

Товарищеский матч между сборными России и Гренады состоится 19 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Товарищеский матч Россия — Гренада пройдет в среду, 19 марта. Игру примет «ВТБ Арена» в Москве, время начала — 20.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями игры Россия — Гренада можно также в матч-центре нашего сайта.

Трансляция игры Россия — Гренада будет организована на каналах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир на федеральном канале стартует в 19.30, за полчаса до стартового свистка. Также смотреть матч можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

Товарищеские матчи. .
19 марта, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Россия
5:0
Гренада

Впервые за время работы со сборной Валерия Карпина вызов в сборную России получил нападающий «Акрона» Артем Дзюба. В этом сезоне-2024/25 на счету форварда 15 матчей, 5 голов и 3 голевые передачи в чемпионате и Кубке России. Дзюба пока делит достижение для бомбардиров национальной команды с Александром Кержаковым — по 30 мячей.

Артем Дзюба
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
