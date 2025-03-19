Футбол
19 марта, 21:59

Россия разгромила Гренаду, Дзюба забил рекордный 31-й гол за сборную

Руслан Минаев
Артем Дзюба и Юрий Горшков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сборная России дома разгромила Гренаду в BetBoom товарищеском матче — 5:0. Игра проходила на «ВТБ Арене» в Москве.

Голы в первом тайме забили Данил Пруцев, Арсен Адамов и Артем Дзюба. Во второй половине отметились Даниил Фомин и Зелимхан Бакаев.

Дзюба забил 31-й мяч за национальную команду и единолично возглавил список бомбардиров сборной России, опередив Александра Кержакова (30 голов).

Для сборной России игра стала первой в 2025 году. В 2024-м национальная команда провела пять товарищеских матчей, обыграв Сирию (4:0), Бруней (11:0), Вьетнам (3:0), Белоруссию (4:0) и Сербию (4:0).

25 марта команда под руководством Валерия Карпина сыграет с Замбией. Начало — в 20.00 мск.

Товарищеские матчи. .
19 марта, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Россия
5:0
Гренада
Артем Дзюба
Футбол
Сборная Гренады по футболу
Сборная России по футболу
  • Iron Maiden

    В каком месте Дзюба хороший футболист. на уровне РПЛ с бразильцами он столба хорошо играл. Но все эти годы уровень РПЛ сильно просел. Даже нет смысла сравнивать с временами Кержакова.

    20.03.2025

  • URMA

    Вот!. Это бы было справедливо. Дать возможность Кержакову тоже поучаствоватьв этом спектакле. Пускай бы на поле решили,кто есть из них лучший. С такими соперниками думаю и Кержаков смог бы,даже после многих лет простоя. :wink:.

    20.03.2025

  • URMA

    Теперь Карпин у Дзюбы в большом уважении. Ну и должен поляну накрыть. А как иначе?.

    20.03.2025

  • URMA

    Пока Гондурас не обыграем никаких празднований!.:innocent:

    20.03.2025

  • Пан Юзеф

    Да, матч был труден. Но наши парни справились. Для них нет попобедимых соперников.

    20.03.2025

  • PV

    А чего Кержакову не дали сыграть, он бы тоже забил

    20.03.2025

  • hant64

    Одноклеточный, ты ещё не сдох? Даже удивительно.

    20.03.2025

  • АбАкУмоВ

    Абрыган никчёмный.. смотри своим же дерьмом не захлебнись

    20.03.2025

  • Штабсъ-комиссаръ

    Только начал смотреть обзор, и появились вопросы по Пруцеву - а в клубе что он делает?

    20.03.2025

  • Alexander Loginov

    На Хорватию надо было Дзюбу вызывать. Сейчас он не нужен.

    20.03.2025

  • Nik

    рукаку почти Роналду догнал

    20.03.2025

  • RobertH

    Любая подеда - это победа, но всё же лучше бы сыграли наконец со сборной легов. Тех, кто не уехал в сборные полно сейчас и им была бы практика в период паузы...

    20.03.2025

  • Rep

    А Дзюба Антоний пошёл воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать...

    20.03.2025

  • totocutugno

    Сербию почти так и обыграли 4-0

    20.03.2025

  • Хищник

    Дзюбе осталось сыграть пару десятков матчей со сборными Гуама,Ангильи,Теркс и Кайкос, после чего не устоит рекорд Роналду:135 голов за сборную.

    20.03.2025

  • rustov

    Беспроигрышная серия России продолжается! Ура!

    20.03.2025

  • Т80БВМ

    SuperDiatel.

    20.03.2025

  • Михаил Лук

    С такой игрой сборная будет на 1 месте в рейтинге фифа.Германия нервно курит.

    20.03.2025

  • Иван

    почему люди тратят время и смотрят все эти полуигры с хрен пойми кем. ни одной игры не смотрел после бана сборной, и не собираюсь. какое-то позорище играть с брунеями и всякими карликами

    20.03.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    "...Карпин довел беспроигрышную серию до 14-и матчей..." Плачьте, всякие там анчилоти и дишамы...

    20.03.2025

  • seiko

    Интересео, сколько рукаку заплатил мальвине, что в тот призвал в сборную против гренады??))

    20.03.2025

  • Бен Ричардс

    Самый трудный матч был с Кубой (8:0). Те мастерюги вообще собирались играть без бутс.

    20.03.2025

  • algoral

    Артем молодец! Но слишком громко, заголовок, разгромила)) Вот если бы, хотя бы условно Сербию так обыграли, тогда это разгромила. А Гренада, при всем уважении...

    20.03.2025

  • Radiooperator

    Сборная России молодцы, особенно выбирать не приходится с кем играть сейчас. За Артема очень рад, с рекордом!

    20.03.2025

  • Дикий Мяв

    Как хорошо, что я этого не видел! Плохо,что вообще про матч с ГРЕНАДОЙ узнал. Это фантастика какая то, просто не может быть...

    20.03.2025

  • ALEX-68

    Кому нужны эти игры со сборными типа племён Туарегов и Сомалийских пиратов . То им бутсы купи , то на самолёте в первый раз в жизни прокати . Не лучше ли играть с командой легионеров РПЛ . Или боятся проиграть ?

    20.03.2025

  • dubovykh.igor

    Забить гол сборной, занимающей 174 место в рейтинге ФИФА, команде с населением 114 тыс. чел. - это круто. Жалко Кержакова, ну и Валера конечно не прав, что взял это чмо в сборную, ради этого,, левого"рекорда.Эх, Карпин, Карпин, отныне ты для меня кончился.

    20.03.2025

  • МАО

    Пенальти Испании в игре на ЧМ напомнить ? Хрен бы у нас был, а не выход в следующий круг

    20.03.2025

  • МАО

    Хорошо сыграл. Он в Спартаке так не играет. И наш Горшков в клубе играет хуже. Глушенков вроде стал отходить от анабиоза - это порадовало больше всего.

    20.03.2025

  • IQ-87%

    Подождите до завтра-надеюсь повод будет-сегодня мои силы закончились

    20.03.2025

  • Bandyball

    Имелась ввиду НХЛ - ночная хоккейная лига, а там "директорат" за любую движуху.

    20.03.2025

  • Вадим Непобедим

    У меня один вопрос. Почему Карпин еще не заслуженный тренер? Если футболисты забивают и ставят рекорды личные и командные, то тренера надо поощрять. А то в Казахстан или Эстонию переметнётся.

    20.03.2025

  • Планы на день

    С такими соперниками как Гранада, можно наколотить 56 мячей за 31 матч

    20.03.2025

  • Планы на день

    За такой эпичный матч с трудным соперником, ребятам нужно выплатить премию, хотя по лярду каждому

    20.03.2025

  • fell62

    один вон дотрынделся , что обосранным поймали на белорусской границе , ты следующим будешь , только на румынской )))

    20.03.2025

  • fell62

    ваши шароварники продуют , однозначно)))

    20.03.2025

  • fell62

    зато ты сгниёшь на урановых рудниках )))

    20.03.2025

  • Саша

    Чему здесь радоваться? Тому, что второй состав сборной Гренады обыграли? Должны были обыграть легко, не напрягаясь. Сначала все пижонили. Где надо и где не надо пас пяткой пытались отдать. Когда стали играть проще, голевые моменты появились и реализация моментов улучшилась. А в общем ерунда полная. Не тянут эти игроки на игроков сильной сборной. Дэюба уже не прежний. Тяжеловат, медлителен и психопат конченый.

    19.03.2025

  • инок

    Кстати, не думал, что Дзюба так мало сыграл за сборную. 31гол в 56 играх на самом деле хороший результат!

    19.03.2025

  • Ivan Ivanov

    У тебя секс с Васькой lgbt каждый день?

    19.03.2025

  • Пан Юзеф

    Что-то не верится. Не стесняйтесь проявлять свою радость активнее.

    19.03.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Россия разгромила... Как же задолбали такие реваншистские заголовки! Постеснялся бы автор! Кого "разгромили"? Все население Гренады 117 тысяч! Просто обыграли. Дзюбе дали закатить мяч в ворота, что он пешочком беспрепятственно сделал. Дешевое шоу на тему футбола...

    19.03.2025

  • Вояка

    Рекорд есть рекорд.....поздравления(!) ......конечно, можно сказать что матч не официальный, но ничего не попишешь.....гораздо ярче и памятнее было бы забить этот мяч, скажем, в финальном матче мундиаля.....это запомнилось бы навсегда(!) .....хотелось бы увидеть наших после всех политических злокозней на чемпионатах мира....поглядим что нас ожидает в ближайшем будущем (и не только в делах футбольных).....

    19.03.2025

  • IQ-87%

    А я что делаю-моему восторгу нет предела-и он распростроняется до самой Гренады

    19.03.2025

  • Александр Шатилов

    Ну не правда. Были и чемпионаты Европы и Олимпмады. Правда было это давым давно и немного в другой стране

    19.03.2025

  • Реалист-правдоруб

    Я вижу над собою синее небо, Такие белые облака на голубом, Как бело-красно-синие флаги России. Я закрываю глаза, Я закрываю глаза и вижу леса Гренады, Я вижу ее золотые пляжи, Я вижу ее прекрасных женщин, Их лица печальны.

    19.03.2025

  • Пан Юзеф

    Так восторгайтесь вместе с ними!

    19.03.2025

  • футбол это спорт

    Из CNN небось выгнали? Ничего, в Киеве всегда примут.

    19.03.2025

  • Pablo_75

    Примерно то же... Но с Кубой у нас хотя бы старинные особые отношения. Это можно было назвать матчем дружбы.

    19.03.2025

  • Спринт

    Профессионал в спорте живет именно спортом, а не якобы позитивной псевдо-спортивной болтологией ..

    19.03.2025

  • Garik Ivanov

    Вот как Папуа Новую Гвинею обыграем, то все, можно записывать в ЛУЧШИЕ сборные мира. Гренада, это вообще где?

    19.03.2025

  • IQ-87%

    Согласен-жаба-она такая-а еще я завидую авторам все следующий дни и недели-есть повод писать и восторгатся-восторгатся и опять писать

    19.03.2025

  • Soulles

    смех смехом, но гол Пруцева - победный )

    19.03.2025

  • fonkom

    Это, как 1000-ый гол Пеле.

    19.03.2025

  • инок

    Вот и ещё одна великая сборная пала от ног наших виртуозов мяча, и особенно Дзюбы,))

    19.03.2025

  • Олег Каноков

    Я не понимаю размена "Кержаков -Дзюба".Зачем этот цирк?

    19.03.2025

  • Knockouter

    сильно ))

    19.03.2025

  • Реалист-правдоруб

    Не иначе, вратарь Гренады чекист?)

    19.03.2025

  • Реалист-правдоруб

    Судя по шапке, тренер Гренады побывал перед матчем на Садоводе.

    19.03.2025

  • al-an-ko

    Матч смотрел?

    19.03.2025

  • hant64

    Куба без бутс была круче Брунея?:slight_smile:

    19.03.2025

  • al-an-ko

    Англия такой состав раскатала бы.

    19.03.2025

  • Реалист-правдоруб

    Александр Медведев решил боротся с расизмом радикальным методом.

    19.03.2025

  • Aleksejs

    При чём тут Зенит , совсем не в кассу.

    19.03.2025

  • Pablo_75

    Ну фоново, занимаясь своими делами, и немного заходя на текстовую. Ясно, что футбол и дальше будет меняться в эту сторону - даже очень слабым командам будут ставить основные приёмы обороны, и качество этих автобусов будет понемногу расти. А вот как мы нашли сборную Брунея, уже реально любителей, пинающих мяч по вечерам - это для меня загадка. Вот то было посмешище.

    19.03.2025

  • Реалист-правдоруб

    Сейчас Заяц вылезит, и будет рассказывать что вся Гренада работала ради Артемкиного рекорда.

    19.03.2025

  • Пан Юзеф

    Хватит завидовать.

    19.03.2025

  • Спринт

    Директорат НХЛ уже сделала заявление, что матчи, ни против КХЛ, ни против сборной России, Лига в ближайшие, минимум 5 лет, не планирует.

    19.03.2025

  • Александр Шатилов

    По мне так это унизительно сборной Великой страны умолять вс\кое фуфло с ней сыграть

    19.03.2025

  • IQ-87%

    Пляски вокруг рекорда Овечкина-хотя бы можно понять- повод есть -тем более заработанная годами репутация и результат-но вот это -Виват гардемарин-больше мне добавить не чего

    19.03.2025

  • Aleksejs

    Я не собираюсь тебе минусовать , много чести.

    19.03.2025

  • Реалист-правдоруб

    Зенит будет выпускать его на матчи с Факелом. Если Воронеж не вылетит.

    19.03.2025

  • Пан Юзеф

    А какая разница?

    19.03.2025

  • SuperDennis

    Прибалт, не пиши мне больше, просто минусуй! Как обычно!

    19.03.2025

  • Неврубант

    Только не Зенит, а Факел.

    19.03.2025

  • SuperDennis

    Ну, надо же всегда смотреть в будущее и видеть положительное в настоящем. Я что реально переборщил? Ну правда же повод для шуток эта победа, почему не пошутить?

    19.03.2025

  • Aleksejs

    Грозный как жук навозный вайт спирит:joy::joy::joy:

    19.03.2025

  • Реалист-правдоруб

    Зенит присматривается к тренеру Гренады.

    19.03.2025

  • МАО

    И ? Там кто то рядом по забитым есть ? Пусть будет Дзюба, отличный футболист.

    19.03.2025

  • Aleksejs

    Даже оппонировать тебе противно.

    19.03.2025

  • МАО

    До финала мы пока не дошли.

    19.03.2025

  • hant64

    Неужто смотрел? :grin:

    19.03.2025

  • SuperDennis

    Хам!

    19.03.2025

  • Неврубант

    Это как сотый гол Черенкова с липового пенальти.

    19.03.2025

  • SuperDennis

    А что не так?

    19.03.2025

  • igor1972

    Камня на камне не оставили от гренадцев)). Ну вот совсем неинтересно смотреть такие матчи, непроходящее ощущение бутафории...

    19.03.2025

  • Aleksejs

    Ого как ты запел уроненый в роддоме башкой на бетонный пол выпердыш.:joy::joy::joy:

    19.03.2025

  • SuperDennis

    Дзюбу даже жалко. Над ним потом издеваться будут, что забил свой рекордный в ворота ноунеймов. Это как рекордный Ови в пустые ворота...

    19.03.2025

  • МАО

    Ден. фигню спорол

    19.03.2025

  • AZ

    Матч для Дзюбы.))) А так -то качество игры, по-моему, самое отвратительное со времен отстранения. Процент брака просто зашкаливал. Дзюба там на какой-то особенный мяч жаловался))).

    19.03.2025

  • МАО

    тебе надо было болеть за Замбию или украину.

    19.03.2025

  • Pablo_75

    Держалась. Безусловно слабая команда, но с вышколенной обороной. Ну и наши во втором тайме играли совсем вполноги.

    19.03.2025

  • makhin.andrej

    Главное - не пропустили. Признак стабильности...))

    19.03.2025

  • Aleksejs

    Ты думаешь , что ты остряк? Тупой дятел .

    19.03.2025

  • analytica

    Чему? Игре на уровне первенства водокачки? 4 голам в ворота слабейшей собрной мира (гол Бакаева не считается)? А вы знаете, что Гренада в официальных матча ни разу не проиграла меньше, чем 0:10?

    19.03.2025

  • МАО

    Понятно, почему Бакаев нигде не задерживается - поиграл 5 минут и плюнул. Адамова ещё можно отметить - хороший крайний защитник.

    19.03.2025

  • hant64

    Держалась. А воротчик вообще топчик, прыгает как тигр. Но я сужу по хайлайтам, могу ошибаться.

    19.03.2025

  • Aleksejs

    Иди спать, дятел.

    19.03.2025

  • SuperDennis

    И вот она решающая победа сборной России в борьбе за выход на финальный этап чемпионата Мира!!! Мы - лучшие! Футбол прекрасен! Суперсборная Гренады, не проирывавшая 45 матчей подряд, повержена! УРА, россияне!

    19.03.2025

  • Alexander Kulesh

    Помнится, с таким же счетом 5-0 Сербия обыграла Россию в лиге наций УЕФА 18 ноября 2020 года.

    19.03.2025

  • Спринт

    Россия - Гренада 5:0! 5:0!! 5:0!!! Гип - гип! Уря!! Трепешчи Европа! .. и всякия там разные Америки .. с прочими Океаниями!

    19.03.2025

  • hant64

    Это воистину великая победа. Уверен, никто никогда эту мощнейшую сборную с таким счётом не обыгрывал. Ну и что, что в сборной Гренады играет каждый третий мужчина подходящего возраста, ну откуда им больше взять при населении 96 тысяч?

    19.03.2025

  • nampoo

    „От Севильи до Гренады, в тихом сумраке ночей»…А Гренада, судя по комментариям, держалась.

    19.03.2025

  • analytica

    Да. 189-я команда мира, пропустив от России, аж 5 мячей, из которых целых 4 было забито честно, очередной раз подтвердила высокий класс росфутбола. А кто не согласен -- тот иноагент.

    19.03.2025

  • Aleksejs

    А что слабая? Не вина России , что с Англией не сыграть

    19.03.2025

  • Lars Berger

    Иди, славь своих дебиловатых бандеровцев... Чего ты здесь трёшься, убогий?)

    19.03.2025

  • футбол это спорт

    Посмеяться и поздравить

    19.03.2025

  • МАО

    Искренне рад за Дзюбу. Реально, хороший футболист. И сам забил, и пас отдал. Самое главное - посмотрели всех в игре вместе По матчу - лучшие Дзюба, Пруцев, Горшков. Неплохо смотрелись Садулаев, Глушенков. Разочаровал Батраков.

    19.03.2025

  • Пан Юзеф

    Гренада - 5:0, Сирия - 4:0, Бруней - 11:0, Вьетнам - 3:0, Белоруссия - 4:0, Сербия - 4:0. Такой сильной сборной в истории России еще не было.

    19.03.2025

  • protch

    ПОБЕДААААААААА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    19.03.2025

  • mmm17

    Артёма с долгожданным рекордом!!!!

    19.03.2025

  • Lars Berger

    Всех - с победой наших! Гениальный комментарий матча в ТГ-канале моего "Спартака": "Пруцев принес победу сборной России")

    19.03.2025

  • Олег Каноков

    Ни о чём.Дзюба забил,поздравы,как и было запланировано,в остальном-тоска.

    19.03.2025

  • инок

    С очередной победой нашу сборную. На этот раз над Гренадой.

    19.03.2025

  • КирпичИнвест

    Победа второстепенна - главным событием был гол Дзюбы. Теперь ждем рекорда Карпина. Для этого созданы все условия )

    19.03.2025

  • GeoMaS

    Спектакль состоялся, ружье выстрелило. РФС не зря заготовил футболки с числом 31. И что интересно, после ухода Дзюбы голы уже не забивались. Драйв ушел

    19.03.2025

  • футбол это спорт

    Дзюба как раз допросился. Малость не по Булгакову.

    19.03.2025

  • protch

    ПОБЕДАААА !!!!!!!

    19.03.2025

  • GeoMaS

    Относительно рекорда Дзюбы прям по Булгакову: "... Никогда ничего не просите, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и дадут..." Главное быть готовым.

    19.03.2025

  • МАО

    Молодцы, нефиг сопли раскидывать. Давайте порадуемся

    19.03.2025

  • футбол это спорт

    Сборную с очередной победой, Дзюбу с долгожданным рекордом! Гренада держалась минут 40, но после второго гола командный дух устал. У Карпина есть стержневой Батраков и Со. Надеюсь, еще увидим тренера с командой в официальных матчах. Тогда и оценим кто есть кто.

    19.03.2025

  • 36

    Привыкаем к победам

    19.03.2025

  • NGE

    Какая у нас сильная сборная, оказывается!))

    19.03.2025

  • 36

    Это было напряженно

    19.03.2025

