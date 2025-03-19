Россия разгромила Гренаду, Дзюба забил рекордный 31-й гол за сборную

Сборная России дома разгромила Гренаду в BetBoom товарищеском матче — 5:0. Игра проходила на «ВТБ Арене» в Москве.

Голы в первом тайме забили Данил Пруцев, Арсен Адамов и Артем Дзюба. Во второй половине отметились Даниил Фомин и Зелимхан Бакаев.

Дзюба забил 31-й мяч за национальную команду и единолично возглавил список бомбардиров сборной России, опередив Александра Кержакова (30 голов).

Для сборной России игра стала первой в 2025 году. В 2024-м национальная команда провела пять товарищеских матчей, обыграв Сирию (4:0), Бруней (11:0), Вьетнам (3:0), Белоруссию (4:0) и Сербию (4:0).

25 марта команда под руководством Валерия Карпина сыграет с Замбией. Начало — в 20.00 мск.