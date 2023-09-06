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Сегодня, 19:00

Россия — Египет: время начала и прямая трансляция матча сборной

Товарищеский матч Россия — Египет начнется в 19.00 мск 7 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тренер Валерий Карпин.
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сборная России по футболу сыграет с олимпийской сборной Египта в товарищеском матче в городе Суэц на одноименном стадионе 7 сентября, в четверг. Их встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния команды тренера Валерия Карпина и Египта.

Первый канал в прямом эфире и онлайн будет транслировать ближайшие матчи сборной России по футболу 7 и 12 сентября с Катаром.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Свой последний матч российская национальная команда провела 26 марта 2023 года. Тогда команда Карпина победила Ирак (2:0) в товарищеской встрече.

Сборная России: расписание матчей в сентябре 2023 года — даты и время начала игр

Валерий Карпин
Футбол
Сборная Египта по футболу
Сборная России по футболу
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