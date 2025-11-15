Товарищеский матч между Россией и Чили пройдет в Сочи 15 ноября

Товарищеская игра сборной России с Чили состоится в субботу, 15 ноября. Встреча на стадионе «Фишт» в Сочи начнется в 18.00 по московскому времени.

Товарищеские матчи. Сборные. .

15 ноября, 18:00. Фишт (Сочи)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча национальной команды. За ключевыми событиями игры Россия — Чили можно следить также в матч-центре нашего сайта.

BetBoom матч России с Чили транслируют телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск».

В ноябре сборная России проводит два матча. В среду, 12 ноября, состоялась игра с Перу в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (1:1).