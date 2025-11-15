Россия уступила Чили в Сочи и потерпела первое поражение с 2021 года

Сборная России уступила Чили в BetBoom товарищеском матче — 0:2. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи.

У южноамериканцев голы забили Гонсало Тапия и Бен Бреретон Диас.

У российской сборной травму получил Иван Обляков — на 25-й минуте его заменил Алексей Батраков.

Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. После этого национальная команда провела 23 матча — 15 побед и 7 ничьих (серия без учета двух матчей второго состава сборной с олимпийской сборной Египта в сентябре 2023 года).