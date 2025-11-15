Товарищеский матч между Россией и Чили пройдет в Сочи 15 ноября

Сборная России проводит товарищескую игру с Чили на стадионе «Фишт» в Сочи в субботу, 15 ноября. Стартовый свисток — в 18.00 по московскому времени.

Товарищеские матчи. Сборные. .

15 ноября, 18:00. Фишт (Сочи)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи россиян с чилийцами. С ключевыми событиями и результатом игры Россия — Чили можно заодно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире BetBoom матч России и Чили транслируют каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне федерального телеэфира. Начало трансляции на федеральном канале — в 17.00 мск.

Этот матч станет вторым в истории между сборными России и Чили. Первый состоялся 9 июня 2017 года в Москве, завершился со счетом 1:1 и также носил статус товарищеского матча.