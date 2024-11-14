В пятницу Россия и Бруней встретятся в товарищеском матче

Сборная России встретится с Брунеем в товарищеском матче в пятницу, 15 ноября. Игра пройдет на «Арене Краснодар» и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру России и Брунея покажут канал и сайт «Матч ТВ», трансляция начнется за час до встречи и будет также доступна на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Бруней. С ключевыми событиями и результатом игры можно также знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В 2024 году Россия провела три товарищеских матча: в марте обыграла Сербию в Москве (4:0), в июне — Белоруссию в Минске (4:0), в сентябре — Вьетнам в Ханое (3:0).