Сборная России встретится с Брунеем в товарищеском матче в пятницу, 15 ноября. Игра пройдет на «Арене Краснодар» и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru). Трансляция начнется за час до встречи и будет также доступна на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Бруней. С основными событиями игры также можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В 2024 году Россия провела три товарищеских матча: в марте обыграла Сербию (4:0), в июне — Белоруссию (4:0), в сентябре — Вьетнам (3:0).

Россия находится на 34-м месте в рейтинге ФИФА, а Бруней — на 184-м.