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Сегодня, 09:00

Россия — Бруней: трансляция матча начнется в 18.00

Сборная России проведет товарищеский матч с Брунеем
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сборная России встретится с Брунеем в товарищеском матче в пятницу, 15 ноября. Игра пройдет на «Арене Краснодар» и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru). Трансляция начнется за час до встречи и будет также доступна на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Бруней. С основными событиями игры также можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Товарищеские матчи.
15 нояб, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Россия
Бруней

В 2024 году Россия провела три товарищеских матча: в марте обыграла Сербию (4:0), в июне — Белоруссию (4:0), в сентябре — Вьетнам (3:0).

Россия находится на 34-м месте в рейтинге ФИФА, а Бруней — на 184-м.

Сборная Брунея по футболу
Сборная России по футболу
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