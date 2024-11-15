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Сегодня, 18:45

Россия — Бруней: началась онлайн-трансляция матча

Россия с Брунеем сыграют товарищеский матч в Краснодаре
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин и защитник Максим Осипенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная России проведет товарищеский матч с Брунеем сегодня вечером — в пятницу, 15 ноября. Команды встречаются на «Арене Краснодар», стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру показывает канал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru). Трансляция также доступна на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча России и Брунея. С ключевыми событиями игры можно также ознакомиться в матч-центре нашего сайта.

Товарищеские матчи.
15 нояб, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Россия
Бруней

Для сборной России это четвертый матч в 2024 году. 19 ноября команда примет Сирию в Волгограде.

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