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Сегодня, 22:31

Россия — Бруней: гол Облякова засчитан правильно

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Эпизод матча Россия — Бруней.
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча Россия — Бруней.
Фото Скриншот трансляции
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На 1-й минуте товарищеского матча Россия — Бруней (11:0) судья Рустам Лутфуллин правильно засчитал первый гол российской команды, забитый Иваном Обляковым. После матча телеэксперты заговорили о том, что он оказался в положении «вне игры». На самом деле это не так. В момент передачи Обляков не забежал за линию офсайда.

Игрок находится в положении «вне игры», если любая часть его головы, тела или ноги находится ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника.

Эпизод матча Россия — Бруней.
Фото Скриншот трансляции

В данном случае ближе к линии ворот команды Брунея находился и мяч, и два игрока гостей (вратарь и тот футболист, который оказался в воротах, но считался находившимся на поле). Никакого офсайда не было.

Товарищеские матчи.
15 нояб, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Россия
11:0
Бруней

Иван Обляков
Сборная России по футболу
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