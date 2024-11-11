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Сегодня, 19:00

Россия — Бруней: дата и время начала товарищеского матча

Сборные России и Брунея встретятся в товарищеском матче
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборные России и Брунея встретятся в товарищеском матче в пятницу, 15 ноября. Игра пройдет в Краснодаре на «Арене Краснодар», стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Сборная России находится на 34-м месте в рейтинге ФИФА, а Бруней — на 184-м.

Товарищеские матчи.
15 нояб, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Россия
Бруней

В прямом эфире игру России и Брунея покажет канал и сайт «Матч ТВ», трансляция начнется за час до встречи и будет также доступна на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне показа федерального канала.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча национальной команды в Краснодаре. С ключевыми событиями игры Россия — Бруней можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Весной 2022 года сборная и клубы из России были отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.

Сборная Брунея по футболу
Сборная России по футболу
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