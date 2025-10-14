Россия — Боливия: онлайн-трансляция игры сборной

Россия сыграет с Боливией в товарищеском матче 14 октября

Сборная России сыграет с командой Боливии во вторник, 14 октября. Товарищеская игра состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Товарищеские матчи. Сборные. .

14 октября 2025, 20:00. ВТБ Арена (Москва)

В прямой эфире трансляцию BetBoom матча сборных России и Боливии покажут на телеканалах «Матч ТВ» (с 19.00 мск), на «Матч Премьер» (с 19.55 мск), сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча сборной. Следить за ключевыми событиями игры Россия — Боливия можно в матч-центре на нашем сайте.

Ранее команда Валерия Карпина обыграла сборную Ирана со счетом 2:1. Эта игра прошла в Волгограде в пятницу, 10 октября.