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14 октября 2025, 17:15

Россия — Боливия: онлайн-трансляция игры сборной

Россия сыграет с Боливией в товарищеском матче 14 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сборная России сыграет с командой Боливии в товарищеском матче во вторник, 14 октября.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная России сыграет с командой Боливии во вторник, 14 октября. Товарищеская игра состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Товарищеские матчи. Сборные. .
14 октября 2025, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Россия
3:0
Боливия

В прямой эфире трансляцию BetBoom матча сборных России и Боливии покажут на телеканалах «Матч ТВ» (с 19.00 мск), на «Матч Премьер» (с 19.55 мск), сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча сборной. Следить за ключевыми событиями игры Россия — Боливия можно в матч-центре на нашем сайте.

Россия&nbsp;&mdash; Боливия: онлайн трансляция матча 14&nbsp;октября 2025 года.Россия против Боливии в Москве. Онлайн-трансляция

Ранее команда Валерия Карпина обыграла сборную Ирана со счетом 2:1. Эта игра прошла в Волгограде в пятницу, 10 октября.

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