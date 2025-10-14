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14 октября 2025, 19:50

Россия — Боливия: началась трансляция игры сборной

Началась трансляция товарищеского матча сборных России и Боливии
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Игра сборных России и Боливии проходит на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало товарищеской встречи во вторник, 14 октября, в 20.00 мск.

Товарищеские матчи. Сборные. .
14 октября 2025, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Россия
3:0
Боливия

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча сборной. Следить за ключевыми событиями игры Россия — Боливия можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямой эфире трансляцию BetBoom матча сборных России и Боливии показывают на телеканалах «Матч ТВ» (с 19.00 мск), «Матч Премьер» (с 19.55 мск), сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

Россия&nbsp;&mdash; Боливия: онлайн трансляция матча 14&nbsp;октября 2025 года.Россия против Боливии в Москве. Онлайн-трансляция

10 октября команда Валерия Карпина обыграла сборную Ирана в Волгограде со счетом 2:1. В ноябре национальная сборная проведет матчи с Перу в Санкт-Петербурге (12 ноября) и Чили в Сочи (15 ноября).

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