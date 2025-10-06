Футбол
Сегодня, 21:00

Россия — Боливия: дата и время начала матча сборной

Россия и Боливия сыграют в товарищеском матче 14 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Сборные России и Боливии сыграют в BetBoom товарищеском матче во вторник, 14 октября. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Товарищеские матчи. Сборные. .
14 октября, 00:00. ВТБ Арена (Москва)
Россия
Боливия

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча россиян и катарцев. Ключевые события игры Россия — Боливия можно также отслеживать в матч-центр на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

В 2025 году в рамках мартовского сбора национальная команда России обыграла Замбию и Гренаду (оба раза — 5:0). В июне сборная сыграла вничью с Нигерией (1:1) и победила Белоруссию (4:1). 4 сентября россияне встретились с Иорданией (0:0), 7 сентября — выиграли у Катара (4:1).

Сборная Боливии по футболу
Сборная России по футболу
  • zg

    Интересно,сколько раз еще до 14 октября напишут,что он состоится 14 октября?:thinking::man_facepalming::laughing:

    06.10.2025

    • Фомин, Литвинов и Мусаев не сыграют в матчах с Ираном и Боливией

