Сборные России и Боливии сыграют в BetBoom товарищеском матче во вторник, 14 октября. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

14 октября, 00:00. ВТБ Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча россиян и катарцев. Ключевые события игры Россия — Боливия можно также отслеживать в матч-центр на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

В 2025 году в рамках мартовского сбора национальная команда России обыграла Замбию и Гренаду (оба раза — 5:0). В июне сборная сыграла вничью с Нигерией (1:1) и победила Белоруссию (4:1). 4 сентября россияне встретились с Иорданией (0:0), 7 сентября — выиграли у Катара (4:1).