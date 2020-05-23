Роналду и Роналдо — в команде мечты Зелимхана Бакаева
19:05
Официальный Twitter сборной России опубликовал команду мечты по версии полузащитника Зелимхана Бакаева. Хавбек «Спартака» в нападение включил тройку Лионель Месси — Роналдо — Криштиану Роналду.
Сегодня стало известно, что Бакаев сдал положительный тест на коронавирус.
Полностью дрим-тим футболиста выглядит следующим образом: Ян Облак — Трент Александр-Арнольд, Виргил ван Дейк, Серхио Рамос, Марселу — Н'Голо Канте, Каземиру, Кевин де Брейне — Лионель Месси — Роналдо — Криштиану Роналду.
Дримтим Зелимхана Бакаева ??— Сборная России (@TeamRussia) May 23, 2020
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Кого бы вы поменяли в этом составе? ??
?#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/hj6xi2jJPr
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