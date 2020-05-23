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Роналду и Роналдо — в команде мечты Зелимхана Бакаева

19:05
Дрим-тим от Зелимхана Бакаева. Фото Instagram
Дрим-тим от Зелимхана Бакаева. Фото Instagram
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Официальный Twitter сборной России опубликовал команду мечты по версии полузащитника Зелимхана Бакаева. Хавбек «Спартака» в нападение включил тройку Лионель Месси — Роналдо — Криштиану Роналду.

Сегодня стало известно, что Бакаев сдал положительный тест на коронавирус.

Полностью дрим-тим футболиста выглядит следующим образом: Ян Облак — Трент Александр-Арнольд, Виргил ван Дейк, Серхио Рамос, Марселу — Н'Голо Канте, Каземиру, Кевин де Брейне — Лионель Месси — Роналдо — Криштиану Роналду.

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