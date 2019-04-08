Ромащенко высказался о натурализации игроков сборной России

Ассистент главного тренера сборной России Мирослав Ромащенко высказался о натурализации игроков национальной команды. Он отметил, что тренерский штаб никого не просит выдавать футболистам российские паспорта, это делают клубы.

– Сейчас почему-то всплыла тема натурализации игроков сборной. Например, Роман Павлюченко относится к этому негативно. Вот в сборной по мини-футболу полно натурализованных бразильцев, но почему-то это никого не волнует.

– Вообще, тема непростая. Но мы к ней относимся спокойно, поскольку никого не просим выдавать людям российские паспорта. Такого нет и быть не может. Потом, гражданства делают клубы. Для чего? Для того, чтобы футболист перестал считаться легионером. Если у игрока есть гражданство России, при этом его квалификация соответствует национальной команде, то почему мы не можем его вызвать и дать шанс?

– Станислав Саламович говорил то же самое нам с Романцевым перед мировым первенством.

– То, что в российских клубах есть игроки, которые могут получить гражданство, не означает, что они автоматически будут вызываться в сборную. Вызываются лучшие. Черчесов постоянно говорит об этом. Да и сами футболисты в курсе. (Александр Львов)

Полная версия интервью с Ромащенко – скоро в "СЭ"