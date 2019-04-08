Ромащенко ответил на заявление Федуна об омоложении сборной

Ассистент главного тренера сборной России Мирослав Ромащенко отреагировал на заявление Леонида Федуна после матча с Бельгией (1:3) в отборочном турнире Евро-2020. Он отметил, что к этим высказываниям надо относиться спокойно.

– Как восприняли в тренерском штабе сборной заявление Леонида Федуна после матча в Бельгии о том, что в сборной слишком много возрастных игроков и что РФС требуется принять решение по омоложению состава?

– К этим высказываниям надо относиться спокойно. Мы поняли, что в словах руководителя "Спартака" речь шла о пожелании, тенденции, а не о конкретном матче в Брюсселе. Поэтому я бы поставил вопрос так: "Сколько молодых футболистов выступает у нас в сборной?". Давайте посмотрим: Чалову – 20, Ахметову – 21, Головину, Баринову – 22, братьям Миранчукам, Караваеву – 23, немногим старше Джикия, Оздоев, Кузяев, а также не игравшие в мартовских матчах Зобнин и Кутепов. В самом расцвете с точки зрения футбольного возраста сейчас находятся Фернандес, Черышев, Газинский…

– С другой стороны, одним из лучших на чемпионате мира был Игнашевич, которому далеко за 30.

– Чудес не бывает, непозволительно составлять всю команду из молодых футболистов. Если в клубе так нельзя делать, то в национальной команде – тем более. (Александр Львов)

Полная версия интервью с Ромащенко – скоро в "СЭ"

Леонид Федун: "Сборную России нужно будет омолаживать"