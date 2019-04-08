Ромащенко - о Глушакове: "Думаю, что лайки, ссылка в дубль были, скорее всего, одним из поводов для того, чтобы наказать его"

Ассистент главного тренера сборной России Мирослав Ромащенко высказался по поводу ситуации вокруг капитана "Спартака" Дениса Глушакова.

Напомним, Глушаков был отстранен от тренировок с основным составом красно-белых после скандала с лайками под постом известного актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, содержавшим критику бывшего главного тренера москвичей Массимо Карреры.

– В отличие от вашего "Спартака", нынешний в последнее время стал центром разного рода скандалов. Согласны, что все, происходящее внутри клуба или сборной, не должно становиться достоянием общественности?

– Считаю, что даже незначительные конфликты внутри коллектива не должны выплывать наружу. И общая идея клуба должна быть выстроена так, чтобы подобные неприятные вещи на корню гасились изнутри. Если надо, как приказ сверху.

– Из сборной ведь тоже как-то просачивались какие-то негативные моменты. Кто-то якобы с кем-то не поздоровался, кто-то вдруг уехал лечиться, а на самом деле здоров…

– По большому счету, за все время, что мы работаем в сборной, скандал пытались раздуть один раз – когда перед Кубком Конфедераций расположение команды покинул Дзюба, несмотря на то, что все было открыто и ясно. Артем ведь и сам потом подтвердил слова Черчесова, что дело было исключительно в повреждении колена. А так конфликтов у нас и не было. Да и отношения, которые мы выстраиваем, не подразумевает их наличие.

– Не удивило решение Массимо Карреры отправить капитана "Спартака" Дениса Глушакова в дубль за какой-то лайк в интернете или это был повод для сведения счетов?

– Понятно, что все случается в первый раз. Думаю, что лайки, ссылка в дубль были, скорее всего, одним из поводов для того, чтобы наказать футболиста. Не зная всей кухни комментировать сложно, да и смысла нет, потому что Каррера отсутствует, пришел новый тренерский штаб. В свое время, ничего кроме улыбки это у меня не вызывало.

– Тот же Черчесов с иронией отнесся к истории с "усами надежды", к разным мемам. Но здесь было не до шуток, потому что в итоге ситуация породила негативное отношение к Глушакову болельщиков. Не помню, чтобы в "Спартаке" когда-то такое было. Вы же с Денисом работали в сборной?

– Нередко случается, что тренеры по-разному реагируют на схожие ситуации. Что касается Глушакова, то мы знакомы. И прекрасно знаем, что никакие конфликты или революции ни к чему хорошему не приводят и не приведут. Соответственно, когда все это случилось, стало понятно – пожар не потушить. И отголоски того конфликта мы продолжаем наблюдать. (Александр Львов)

Полностью интервью Мирослава Ромащенко - здесь