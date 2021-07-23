Романцев высказался о назначении Карпина тренером сборной России

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев поделился с «СЭ» мнением о назначении Валерия Карпина на этот пост в национальной команде.

«Болельщики часто задают мне вопросы о Карпине в ежемесячной рубрике «Спорт-Экспресса», и я всегда поддерживал Валеру, — сказал Романцев. — Например, когда не было ясно, останется ли Тедеско в «Спартаке» на вторую часть сезона, я назвал Карпина в качестве его возможного преемника. Многие читатели тогда меня поддержали, за что я им благодарен.

Всегда считал Валеру интересным человеком, преданным футболу. Горжусь, что когда-то помог ему пройти путь от рядового игрока до заметного футболиста европейского уровня. Это честный и порядочный человек, успевший, несмотря на не очень большие победы в тренерском деле, доказать, что он личность.

Уверен, у него получится! Восхищаюсь его смелости: после такого невыразительного выступления сборной на Евро он рискнул принять команду и попытаться чисто по-спартаковски переломить ситуацию. Для это нужно иметь характер. Как это было в матче с французами в 99-м, когда Карпин с передачи Цымбаларя забил победный мяч чемпионам мира.

Главное для него сейчас — создать свою команду помощников. Не хочу повторять фамилии, которые появляются в СМИ. Но радует то, что звучат именно они.

А то, что Карпину придется совмещать работу на два фронта, накладывает на него двойную ответственность. Мне в этом плане было проще, поскольку в мои времена сборная больше чем наполовину состояла из игроков «Спартака». Мы понимали друг друга и знали, как нам надо играть и строить свои победы. Думаю, что это удастся и Валере.

Советов давать пока не буду. Но знаю: Карпин сохранил спартаковский победный характер, это самое главное. Давайте все вместе поддержим Валеру!»

Карпин будет совмещать работу в сборной и в «Ростове». В национальной команде он заменил Станислава Черчесова.