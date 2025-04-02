Романцев — о Дзюбе: «В сборной России Артем — сильнейший на своей позиции»

Легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал вызов нападающего Артема Дзюбы в сборную России.

— Олег Иванович, для вас стало неожиданностью приглашение в сборную Дзюбы? Ведь Карпин говорил, что игроков старше 30 в ней не будет.

— Извините, Роман, что, как в Одессе, отвечу вопросом на вопрос: а почему это могло стать для меня неожиданностью? Да, Карпин говорил, что ставка — на молодежь. Но существуют ведь исключения из правил. Чем Валерий Георгиевич и воспользовался, исходя из того, что в сборной должны играть лучшие! А то, что сейчас на своей позиции Дзюба — сильнейший, сомнений не вызывает. Это и стало главным в принятии решения, на которое тренер всегда имеет право. Потому не понял, зачем на пресс-конференции перед Гренадой пытали Карпина с Дзюбой провокационными вопросами, кто их «нагнул» и заставил «переобуться». На что огорченно услышали от Артема, что для него «это огромная честь», а от Карпина — что «Артем заслужил, а мне захотелось». Таким образом, тренер и бомбардир сорвали важное мероприятие, так и не раскрыв страшную тайну, кто их «гнул» и «заставлял переобуваться».

Карпин не скрывает, что строит команду завтрашнего дня. И понимает, что умение Дзюбы объединить коллектив не только на поле, но и за его пределами в этом поможет. Кстати, исходя из этого включил футболиста в состав на чемпионате мира-2018 и Станислав Черчесов. В результате команда приобрела нового лидера. Кстати, об этих качествах форварда говорил недавно и тренер «Акрона» Тедеев, особенно отметив то, как тот отдается игре, буквально сгорая в ней. Да, частенько приходится слышать о его не очень простом характере. А у кого из талантливых людей он другой? Его возвращение в сборную лишний раз подтверждает, что Дзюба умеет добиваться своего. Удачи тебе, Артем!

19 марта Дзюба в BetBoom матче сборной России против Гренады (5:0) забил гол, который стал для него 31-м за национальную команду. Форвард опередил по этому показателю Александра Кержакова (30) и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России.