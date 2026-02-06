Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

6 февраля, 18:05

Романцев предложил поделить звание лучшего бомбардира сборной между Дзюбой и Кержаковым

Александр Львов
Обозреватель
Артем Дзюба и Александр Кержаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с лучшим бомбардиром национальной команды.

— Еще недавно лучшим бомбардиром сборной с 31 голом считался Артем Дзюба. Но после истории с голом в ворота Германии в 2005 году это могут изменить. Андрей Аршавин, на которого записали тот мяч, предложил вызвать в команду и Дзюбу, и Кержакова, чтобы они на поле доказали, кто из них лучше. А как вы отнеслись к этой странной ситуации?

— Да никак. С уважением отношусь и к Артему, и к Александру. Оба — классные футболисты, настоящие бомбардиры, во всем преданные футболу. Что лишний раз подчеркивает и эта довольно неожиданная история. Идея Аршавина с вызовом их в сборную, если это не его очередная шутка, неплоха. Но как отнесется к такому предложению Валерий Карпин? А поскольку в этом споре я не встаю ни на чью сторону, то в порядке исключения предлагаю поделить звание лучшего бомбардира между Дзюбой и Кержаковым. А кто этому начнет завидовать, пусть догоняет!

Артем Дзюба, Олег Романцев и&nbsp;Александр Кержаков.Олег Романцев: «Предлагаю поделить звание лучшего бомбардира сборной между Дзюбой и Кержаковым»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Кержаков
Артем Дзюба
Олег Романцев
Сборная России по футболу
Читайте также
Россиянка Плешкова заняла 22-е место в скоростном спуске на Олимпиаде-2026
Захарова указала на обличение мировой коррупции из-за дела Эпштейна
ЦСКА на пороге усиления обороны. Армейцы вступили в битву с таинственным саудовским клубом за бразильца
Политолог Леруа допустил связь попытки убийства генерала Алексеева с ЦРУ и MI6
Итальянский сноубордист выступил на Олимпиаде с флагом России на шлеме
Горнолыжница Линдси Вонн упала в скоростном спуске на Олимпиаде-2026
Популярное видео
«Лион» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Лион» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Зальцбург»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Зальцбург»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Панатинаикос» — «Рома»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Панатинаикос» — «Рома»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Сельта»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Сельта»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Карабах»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Карабах»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Челси»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Челси»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Интер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Интер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Бавария»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Бавария»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Марсель»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Марсель»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Славия»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Славия»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бетис»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бетис»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Мальме» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Мальме» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

ЕК не поддерживает заявление Инфантино о возможном снятии санкций с российского футбола

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости