Романцев предложил поделить звание лучшего бомбардира сборной между Дзюбой и Кержаковым

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с лучшим бомбардиром национальной команды.

— Еще недавно лучшим бомбардиром сборной с 31 голом считался Артем Дзюба. Но после истории с голом в ворота Германии в 2005 году это могут изменить. Андрей Аршавин, на которого записали тот мяч, предложил вызвать в команду и Дзюбу, и Кержакова, чтобы они на поле доказали, кто из них лучше. А как вы отнеслись к этой странной ситуации?

— Да никак. С уважением отношусь и к Артему, и к Александру. Оба — классные футболисты, настоящие бомбардиры, во всем преданные футболу. Что лишний раз подчеркивает и эта довольно неожиданная история. Идея Аршавина с вызовом их в сборную, если это не его очередная шутка, неплоха. Но как отнесется к такому предложению Валерий Карпин? А поскольку в этом споре я не встаю ни на чью сторону, то в порядке исключения предлагаю поделить звание лучшего бомбардира между Дзюбой и Кержаковым. А кто этому начнет завидовать, пусть догоняет!