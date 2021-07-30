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Романцев — об отношениях Карпина и Дзюбы: «Перспективы Артема в сборной зависят только от него самого»

07:20
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Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев, отвечая на вопросы читателей «СЭ», высказался по поводу совместной работы в национальной команде нового главного тренера Валерия Карпина и капитана Артема Дзюбы на фоне их старого конфликта.

— Похожие сомнения перед чемпионатом мира высказывались и по поводу отношений между Черчесовым и Дзюбой, — напомнил Романцев. — Но тренер не побоялся поверить в Артема. И не прогадал. Знаю, что Карпин всегда был хозяином своего слова. И на 100 процентов уверен: если Дзюба будет показывать игру того уровня, которая сделала его капитаном «Зенита» и сборной, то он непременно займет свое место в атаке. И здесь все зависит только от Артема.

В прошлую пятницу был объявлено, что Карпин стал новым главным тренером сборной России. Отвечая на вопрос о Дзюбе на пресс-конференции, Карпин сказал: «Артем Дзюба был и есть важный игрок в российском футболе. Мои личные отношения с кем угодно не могут влиять на сборную. Личные отношения останутся за бортом. Если Артем будет способен помочь сборной, он будет в национальной команде. Это касается всех игроков».

Полностью интервью Олега Романцева

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Александр Львов все материалы автора

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Что ждет Валерия Карпина в сборной России?

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