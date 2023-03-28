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Сегодня, 09:40

Романцев назвал иноагентами людей, критикующих товарищеские матчи сборной России

Виктория Кравченко
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Олег Романцев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев назвал иноагентами людей, которые критикую товарищеские встречи национальной команды.

«Нашей стране нужны такие матчи, чтобы показать людям, что мы работаем, мы живы, футбол наш жив. Те, кто говорит, что такие игры не нужны, по моему мнению, как раз таки и есть иноагенты», — цитирует Романцева РБК.

Он подчеркнул, что России нужны эти матчи, чтобы показать, что мы не останавливаемся.

Ранее сборная России сыграла в гостях с Ираном (1:1) дома победила Ирак (2:0).

Источник: https://kavkaz.rbc.ru/
Олег Романцев
Сборная России по футболу
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