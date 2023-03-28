Романцев назвал иноагентами людей, критикующих товарищеские матчи сборной России

Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев назвал иноагентами людей, которые критикую товарищеские встречи национальной команды.

«Нашей стране нужны такие матчи, чтобы показать людям, что мы работаем, мы живы, футбол наш жив. Те, кто говорит, что такие игры не нужны, по моему мнению, как раз таки и есть иноагенты», — цитирует Романцева РБК.

Он подчеркнул, что России нужны эти матчи, чтобы показать, что мы не останавливаемся.

Ранее сборная России сыграла в гостях с Ираном (1:1) дома победила Ирак (2:0).