18:14 | Футбол — Сборная России

Роман Зобнин: "Сборная помогает быстрее отключаться от того, что происходит в клубе"

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Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин​ прокомментировал матч с "Чертаново"​ и подготовку к отборочным матчам Евро-2020.

– Какие впечатления от игры? Какие задачи стояли?

– Прежде всего для тонуса, давно не играли. Плюс вспомнить взаимодействия в сборной. Если есть время, почему бы не сыграть? Этот матч – подготовка к Сан-Марино. Я так думаю, что соперник в Саранске будет играть в той же манере. В общем, подготовка.

– Стоит ожидать 6:0?

– Не буду говорить про результат. Нужно брать наши очки. Если много забьем, будет хорошо.

– Может, стоило бы провести двусторонку?

– Это вопрос к главному тренеру. По моим ощущениям, тяжелее играть с соперником, которого ты не знаешь.

– Как вам новички сборной?

– С каждой минутой находления в сборой мы лучше понимаем друг друга. Думаю, к Сан-Марино никаких проблем с взаимопониманием не будет. Рядом был Баринов, он выжигал, а я наблюдал больше.

– Удалось переключиться с клуба на сборную?

– Сборная помогает переключаться быстрее, здесь другие цели, другие задачи. Если бы я не вызывался, сложнее было бы забывать то, что есть в клубе. (Александр Рогулев, Дмитрий Зеленов)

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