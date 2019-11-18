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Роман Зобнин: «После Бельгии сделал для себя какие-то выводы»

15:49
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Полузащитник сборной России Роман Зобнин накануне матча отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино отметил, что после поражения от Бельгии (1:4) сделал для себя выводы.

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова обеспечили себы выход в финальную стадию Евро-2020.

— Что извлекли лично для себя из матча с Бельгией?

— На выезде я не играл. Играл в контрольном матче в Сочи, когда сыграли 3:3, — и вот теперь. Чувствуется, что с тех пор мы в контроле мяча прибавили — это мое личное мнение. Что касается меня лично, всегда хочется большего и лучшего. Сделал для себя какие-то выводы. Но какие именно — это личное. (Игорь Рабинер)

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Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино




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