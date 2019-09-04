Полузащитник сборной России и «Спартака» Роман Зобнин поделился впечатлениями от рождения дочери. Накануне у 25-летнего хавбека родилась дочка, которую назвали Регина.

Зобнин находится в расположении национальной команды, которой предстоят матчи отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией и Казахстаном.

— Пошел на теорию и выключил телефон, а уже через 40 минут прислали фото дочки, — приводит слова Зобнина пресс-служба сборной России. — Жена написала, что все хорошо. Съездил на часик к родным, повидался, дочка спала, узнал, как чувствуют себя жена и ребенок. Назвали Региной. Для меня мои дети — главные победы в жизни. Испытываю непередаваемые эмоции и чувства.