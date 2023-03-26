Широков об игре сборной России в первом тайме матча с Ираком: «Наверное, волнуются. Надо исправлять ошибки»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился впечатлениями от игры национальной команды в первом тайме товарищеского матча против Ирака.

— Как вам первый тайм?

— Полтора года дома не играли. Готовились, но все равно, наверное, испытывают волнение. Хотят проявить себя лучше. Немного где-то поспешили, поэтому есть ошибки. Нервный с нашей стороны первый тайм. Надо исправить те ошибки, которые есть. Добавить скорости и во втором тайме команда будет смотреться по-другому.

— Первый домашний матч сборной России за 1,5 года — это успех?

— Для кого? Не знаю, можно ли это считать успехом. Некоторые люди разгоняют, что мы от всего отрезаны. Но в реальности это не совсем так. Все по-другому, если вы это не видите — мне вас жаль.

— Может ли на игроках сказываться давление на Карпина, которое было перед матчем?

— Думаю, нет. На иголках «Ростова»? Ошибки бывают у всех. Не думаю, что это связано с каким-то давлением.

— Как вам поддержка на стадионе?

— О матче объявили чуть позже, чем можно было. Не все смогли подстроить свое время, чтоб прийти на игру. Но, как мне кажется, где-то 20 тысяч человек есть.

— Не кажется ли вам, что болельщики ждут более высоких результатов от сборной?

— Тренер мотивирует хорошо, но и команда соперника научилась играть. Ирак не хочет проигрывать.

— Видите ли возможность для других команд по примеру «Зенита» продолжить товарищеские игры с клубами из Турции?

— А когда окна? На лето у нас запланирован турнир. Перед ним, может быть. Главное — закончить сезон.