Роман Павлюченко: "Все знают, что Черчесов горячий тренер"

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко стал гостем программы "Футбол России" и поделился мнением о главном тренере национальной команды Станиславе Черчесове. Напомним, что форвард в прошлом играл в "Спартаке" под руководством российского специалиста.

- Все знают, что Станислав Саламович горячий тренер. Но что мне нравилось - он максималист. Звезда ты или нет, он одинаково требует от всех. Мне с ним было комфортно. У меня не было конфликтов.

Был неприятный момент, когда Егора Титова отправили в дубль. Он отдал мне капитанскую повязку. Пару игр я был капитаном "Спартака". Мне с ним нормально работалось.