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Роман Павлюченко: «У сборной России нет зависимости от Дзюбы»

03:28
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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко считает, что у нынешней команды нет зависимости от форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

— Есть мнение, что сборная сейчас очень зависима от Артема Дзюбы. Согласны с этим?

— Я бы не сказал, что сборная зависима от Дзюбы. Не будет же играть впереди один Артем — наверное, будет и Смолов, а может, еще кто-то себя проявит. У нас достаточно много хороших футболистов. То, что Дзюба является капитаном команды, лидером атак, много забивает, — это так. Но я бы не стал говорить, что от игры Дзюбы зависит игра всей команды. Незаменимых нет.

Дополнительная информация

https://iz.ru/955181/sevastian-terletckii/u-sbornoi-net-zavisimosti-ot-dziuby

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