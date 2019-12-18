Роман Павлюченко: «Пока я еще не смог себя заставить идти учиться на тренера»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко в интервью «Известиям» признался, что пока не готов обучаться на тренера.

— На одной из недавних пресс-конференций главный тренер сборной России Станислав Черчесов предложил вам пойти учиться на тренера. Вам интересна эта профессия?

— Это, конечно, интересно, но для начала надо собраться с силами. Пока я еще не смог себя заставить. Можно сказать, что на сегодня у меня нет такого желания, чтобы завтра пойти учиться на тренера, получать лицензии. Возможно, я приду к этому со временем, но пока у меня чуть-чуть другие дела и планы. Не могу сказать, что это будет прямо завтра.

— Но футбол вас все-таки не отпускает, ведь вы продолжаете играть на любительском уровне...

— Стараюсь двигаться. Для меня играть в футбол лучше, чем ходить на фитнес и крутить велосипед или заниматься на беговой дорожке. Приятнее встретиться с ребятами, поиграть, пообщаться. Всё это не ради денег, а для себя, чтобы животик не рос.