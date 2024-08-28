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Сегодня, 13:37

Павлюченко о матчах сборной России: «Главное, выдать оружие футболистам, когда они во Вьетнам полетят»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко в разговоре с «СЭ» оценил соперников национальной команды на сентябрьские матчи.

«Главное, выдать оружие футболистам, когда они во Вьетнам полетят (смеется). По мне, главное, чтобы сборная играла, существовала. И неважно, какие соперники. Страна будет смотреть игры сборной! Уверен, что многие полетят и на саму игру», — сказал Павлюченко «СЭ».

Сборная России по футболу в сентябре проведет два товарищеских матча. 5-го числа россияне сыграют против Вьетнама, а 7-го — против Таиланда.

Роман Павлюченко
Сборная Вьетнама по футболу
Сборная России по футболу
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