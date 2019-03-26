Роман Павлюченко: "Дзюба делает свое дело"

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко стал гостем программы "Футбол России" и поделился мнением о нападающем "Зенита" и национальной команды Артеме Дзюбе. По его словам, несмотря на низкую результативность в последнее время, форвард приносит много пользы.

​– Я понимаю Дзюбу как нападающий. Ну не можешь ты забивать постоянно. Бывают спады и 5-10 игр ты не забиваешь. Однако потом, как я помню, я начинал забивать в каждой игре. Поэтому надеюсь, что после гола Казахстану у него все пойдет.

Понятно, что дискомфорт у него есть, и он об этом думает. Хорошо, что забил. Думаю, сейчас все наладится.

Артем все равно делает свое дело. Он играет на команду, и отдает, и борется. Он – лидер команды. Я знаю, как он себя ведет вне футбольного поля. У него все нормально. Однако многие пишут, что его нужно убрать, посадить. Не надо – он делает свое дело.