Роман Нойштедтер: "В финале Лиги чемпионов буду болеть за "Ливерпуль"

Защитник сборной России Роман Нойштедтер рассказал, что еще не определился со своим будущим, а также пояснил, почему в финале Лиги чемпионов будет переживать за "Ливерпуль".

Сборная России готовится к матчам отборочного турнира к Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).

– Сегодня финал Лиги чемпионов. Как будете смотреть? За кого переживать?

– Думаю, мы будем смотреть вместе с командой. Я еще не знаю. Будем смотреть сто процентов. Я болею за "Ливерпуль". Работал вместе с Клоппом с "Майнце" и я играл вместе с Матипом, мы с ним вчера уже переписывались. Я буду за них болеть и надеюсь, что они выиграют.

– Пари с кем-то заключали?

– Нет. Пока нет

– А Клоппу СМС отправляли?

– Нет. Я с ним не общался. Телефона нет.

– У вас был тяжелый сезон. В сборной эти два матчи для вас. Наверное, очень важны, потому что вы мало играли? И какие у нас планы на следующий сезон?

– Я сейчас фокусируюсь на сборной. Рад, что сейчас я здесь. Всегда с удовольствием сюда приезжаю. У нас сейчас будут два матча, которые надо выиграть, а потом буду думать о будущем, куда я пойду. Буду общаться с семьей и агентом и выбирать, что для меня лучше.

– Из России нет предложений?

– Что я сейчас буду говорить, от кого есть предложения?

– А желание есть переехать в Россию?

– Я так далеко еще не заглядывал. Спрашивал пацанов, они все говорят: приезжай, если хочешь. Я пока еще не знаю, об этом пока еще не думал. Еще есть две недели, потом чуть отдохну, и буду принимать решение. (Елена Григорьевская)

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