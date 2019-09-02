Роман Нойштедтер: «Когда перешел в чемпионат России, стало удобнее приезжать в сборную»

Защитник сборной России Роман Нойштедтер поделился ожиданиями от предстоящего матча с Шотландией. Напомним, что в нынешнем сезоне он играет за московское «Динамо».

— В прошлом году команда поздравила главного тренера такой акцией, когда все вышли на тренировку с усами. Сегодня ограничились майкой. Почему?

— Не знаю. Надо у Артема Дзюбы спросить.

— Это он был инициатором?

— Не знаю. Было прикольно. Но один раз хватит. А в этот раз, возможно, никто ничего не придумал. Просто поздравили.

— Как галстуком.

— Нет. Думаю, не надо.

— Как в Германии обычно поздравляют тренеров с днем рождения?

— Точно так же. Мы даже майку не дарим. Просто каждый игрок поздравляет и все. Работаем дальше. Мы же приехали сюда работать, а не праздновать.

— Как ощущения от чемпионата России, от «Динамо»?

— Удобнее приезжать в сборную. Я в России три с половиной недели и мне нужно быстрее адаптироваться к команде. Надеюсь, если буду играть в клубе, будут постоянно попадать в сборную. Хотя все равно, в России я выступаю, в Германии или в Турции, самое важное как я будут выступать. А тренер сам решит, вызывать меня или нет.

— Что вы знаете о будущих соперниках?

— С Казахстаном мы уже играли, а вот с Шотландией я никогда не играл. Думаю, встреча будет очень интересная и атмосфера хорошая. Шотландцы очень сильны в физическом плане, и я думаю, что с первых минут они будут прессинговать, атаковать нас. Нам надо будет спокойно играть в футбол, а тренер подскажет, что нужно сделать, чтобы добыть три очка.

— Шотландия — очень интересная страна. Нет желания сходить там на экскурсию?

— Нет. Мы туда едем взять три очка. Экскурсий нам там не надо (улыбается). (Елена Григорьевская)