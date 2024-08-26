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Сегодня, 19:51

Роман Гутцайт стал руководителем пресс-службы сборной России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Комментатор и заместитель шеф-редактора Okko Спорт Роман Гутцайт стал новым руководителем пресс-службы сборной России, сообщается на официальном сайте РФС.

37-летний Гутцайт сменил на этом посту Самвела Авакяна, который возглавлял пресс-службу национальной команды с 2021 года.

«Российский футбольный союз благодарит Самвела Авакяна за высокий профессионализм и самоотдачу при работе в главной сборной страны», — говорится в заявлении на сайте РФС.

Гутцайт занимает пост заместителя шеф-редактора Okko Спорт с 2019 года.

Источник: РФС
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
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