Роман Гутцайт покинул пресс-службу сборной России

Пресс-атташе сборной России по футболу Роман Гутцайт покинул медиаслужбу национальной команды. Об этом сообщает РФС.

«Российский футбольный союз благодарит Романа за работу и желает удачи в дальнейшей карьере.

Курировать медианаправление на ближайшем сборе команды будет руководитель департамента по работе со СМИ РФС Петр Лимонов», — говорится в заявлении.

Гутцайт работал в РФС с августа 2024 года. Также комментатор занимает пост заместителя шеф-редактора Okko Спорт с 2019 года.