Роман Гутцайт покинул пресс-службу сборной России
Пресс-атташе сборной России по футболу Роман Гутцайт покинул медиаслужбу национальной команды. Об этом сообщает РФС.
«Российский футбольный союз благодарит Романа за работу и желает удачи в дальнейшей карьере.
Курировать медианаправление на ближайшем сборе команды будет руководитель департамента по работе со СМИ РФС Петр Лимонов», — говорится в заявлении.
Гутцайт работал в РФС с августа 2024 года. Также комментатор занимает пост заместителя шеф-редактора Okko Спорт с 2019 года.
Источник: РФС
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