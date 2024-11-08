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Сегодня, 12:33

Роман Гутцайт покинул пресс-службу сборной России

Владислав Маслов
Корреспондент
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Пресс-атташе сборной России по футболу Роман Гутцайт покинул медиаслужбу национальной команды. Об этом сообщает РФС.

«Российский футбольный союз благодарит Романа за работу и желает удачи в дальнейшей карьере.

Курировать медианаправление на ближайшем сборе команды будет руководитель департамента по работе со СМИ РФС Петр Лимонов», — говорится в заявлении.

Гутцайт работал в РФС с августа 2024 года. Также комментатор занимает пост заместителя шеф-редактора Okko Спорт с 2019 года.

Источник: РФС
Сборная России по футболу
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