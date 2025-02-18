Роднина — о возможной встрече футбольных сборных США и России: «Отношения будут восстанавливаться — все предпосылки к этому есть»

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» оценила вероятность проведения товарищеского матча между сборными США и России.

«Конкретно по какому виду спорта это возможно — не знаю. Но то, что отношения будут восстанавливаться, — все предпосылки к этому есть. Уже это началось, но сейчас это будет ускоряться. Возможно ли это в текущем году? Не знаю, не умею гадать на кофейной гуще. Должны встречаться спортивные организации и решать этот вопрос», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее матч-агент ФИФА Мезмуредавид Деста, ответственный за организацию игр сборной США, заявил о возможной организации матча между американской и российской сборными.

С 2022 года сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Александр Абустин