Роберто Мартинес: «Немного завидуем Санкт-Петербургу и вашему стадиону»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после матча отборочного турнира Евро-2020 против России (4:1) сделал комплимент арене в Петербурге.

— Не исключено, что вы снова сыграете с Россией на Евро. Что думаете?

— Было бы классно сюда приехать еще раз. Фантастический стадион, прекрасный город, замечательные болельщики. Немного завидуем вам. Поколение наших игроков заслуживает такую же арену в Брюсселе.

— В матчах против топ-соперников де Брейне играет выше. Сегодня сыграл ближе к опорной зоне. Почему?

— Это один из вариантов. Он так играл с Тунисом, с Панамой. И сегодня мы решили поступить так же. Нам надо было отбирать мяч у России и брать свое в контратаках. Кевин прекрасен в развитии быстрых атак. И сегодня он это показал. (Дмитрий Зеленов)

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