Ривалдо и Денилсон против Некрасова и Кондрашова. Сборная России провела никому не нужный матч

Сегодня, 18 ноября, исполнилось 22 года товарищескому матчу Бразилии и России. Игра должна была состояться по контракту команд, однако прошла в неудобное для россиян время. В результате главный тренер Анатолий Бышовец не смог получить в свое распоряжение футболистов чемпиона России «Спартака» и легионеров и повез в Форталезу экспериментальный состав.

В результате для 11 футболистов игра стала дебютной в составе сборной России, а для восьми из них — единственной. Бразильцы победили со счетом 5:1, единственный мяч у россиян забил Олег Корнаухов с пенальти.

Встреча стала последней для Бышовца во главе сборной России. Потерпев шесть поражений в шести играх, он уступил место Олегу Романцеву.

Товарищеский матч

Бразилия — Россия — 5:1 (3:0)

Голы: Элбер, 3 (1:0). Аморозо, 19 (2:0). Ривалдо, 44 — с пенальти (3:0). Маркус Ассунсао, 58 (4:0). Корнаухов, 66 — с пенальти (4:1). Аморозо, 70 (5:1).

Бразилия: Рожериу Сени (Эмерсон, 75), Кафу (Маркус Ассунсано, 38), Антонио Карлос, Сезар, Флавиу Консейсау, Сержинью, Аморозо, Вампета (Нарсисо, 68), Элбер (Кристиан, 76), Ривалду, Денилсон (Джексон, 68).

Россия: Новосадов (Чичкин, 60), Мамедов, Варламов, Некрасов, Соломатин (Корнаухов, 32), Игонин, Семак, Кормильцев (Бахарев, 38), Есипов (Панов, 52), Смертин (Кондрашов, 50), Филиппенков (Булатов, 46).

Судья: Густаво Мендес (Уругвай).

Форталеза. Стадион «Кастелан». 76 000 зрителей.