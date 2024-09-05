Дасаев: «Жду от сборной России победы в матчах с Таиландом и Вьетнамом

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах сборной России против Вьетнама и Таиланда.

«Жду от сборной России победы в матчах с Таиландом и Вьетнамом. Не знаю, получится ли у меня посмотреть эти игры. Все зависит от работы. Сборная России должна уверенно обыгрывать такие команды», — цитирует «РБ Спорт» Дасаева.

В четверг, 5 сентября, Россия сыграет с Вьетнамом, а в субботу, 7 сентября, — с Таиландом. Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным вызвал на матчи 27 игроков.