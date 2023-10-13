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Билялетдинов: «Знаю кенийских бегунов, но не футболистов»

Билялетдинов назвал сборную Кении экзотическим соперником для России
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов заявил, что сборная Кении, с которой российской национальной команде предстоит сыграть 16 октября, является экзотическим соперником.

«Это будет такая экзотическая игра. Честно говоря, даже не знаю, что из себя представляет сборная Кении. Бегуны — да, выдающиеся. Вопросов нет — стайеры, на длинные дистанции. А про футболистов не слышал. Где-то играют в зоне отбора, но носа не высовывают. Даже в финальную часть Кубка Африки, по-моему, не попадают», — приводит слова Билялетдинова «Газеты.Ru».

16 октября сборная России команда Валерия Карпина встретится с Кенией. Игра состоится в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан».

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/10/13/21494863.shtml?updated
Ринат Билялетдинов
Футбол
Сборная Кении по футболу
Сборная России по футболу
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