Билялетдинов: «Знаю кенийских бегунов, но не футболистов»

Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов заявил, что сборная Кении, с которой российской национальной команде предстоит сыграть 16 октября, является экзотическим соперником.

«Это будет такая экзотическая игра. Честно говоря, даже не знаю, что из себя представляет сборная Кении. Бегуны — да, выдающиеся. Вопросов нет — стайеры, на длинные дистанции. А про футболистов не слышал. Где-то играют в зоне отбора, но носа не высовывают. Даже в финальную часть Кубка Африки, по-моему, не попадают», — приводит слова Билялетдинова «Газеты.Ru».

16 октября сборная России команда Валерия Карпина встретится с Кенией. Игра состоится в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан».