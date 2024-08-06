Рианчо считает, что Таиланду и Вьетнаму пойдут на пользу матчи с Россией

Бывший тренер «Спартака» и «Рубина» Рауль Рианчо отреагировал на новость, что сборная России планирует провести товарищеские матчи против команд Вьетнама и Таиланда.

«Что дадут эти игры сборной России? Как правило, когда вы играете с соперниками, которые равны вам или лучше вас, то вы совершенствуетесь, и это помогает вам развиваться. А когда вы играете с соперниками, уступающими вам в силе, улучшается именно соперник. Поэтому эти игры больше пойдут на пользу именно Таиланду и Вьетнаму, а не вашей команде», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».