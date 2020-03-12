РФС сообщил об отмене сборов и турниров юношеских национальных команд

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила об отмене сборов и турниров с участием юношеских и женских национальных команд разных возрастов в связи с эпидемией коронавируса.

В заявлении РФС говорится:

Учебно-тренировочные сборы молодежной и юношеской (игроки 2002 года рождения) сборных России, которыми руководят Михаил Галактионов и Дмитрий Хомуха соответственно, перенесены из Испании. Сбор молодежной сборной состоится в Сочи. Сроки остаются прежними — с 23 по 31 марта.

По решению УЕФА элитные раунда юношеских и женских Чемпионатов Европы-2020 в возрастных категориях U-19 и U-17, которые должны пройти с 14 марта по 14 апреля, откладываются. Под это решение попадают юношеские сборные России среди игроков 2001 и 2003 годов рождения под руководством Александра Кержакова и Станислава Коротаева, а также женские молодежная и юниорская U-17 сборные России во главе с Валентином Гаввой, которые должны были провести отборочные мини-турниры во Франции, Москве, Хорватии и Венгрии.

Второй контрольный матч юношеской сборной России (игроки 2005 года рождения) под руководством Вадима Гаранина на учебно-тренировочном сборе в Боснии и Герцеговине также отменен. Встреча со сверстниками из сборной этой страны должна была состояться в пятницу, 13 марта, в Биелине, где тренируется наша команда. Однако она отменена из-за решения Федерации футбола Боснии и Герцеговины приостановить сборы всех своих команд в связи с текущей эпидемиологической ситуацией. Первая встреча состоялась 10 марта и завершилась победой россиян со счетом 1:0.

Сборные России по разновидностям футбола тоже отменяют свои сборы в Европе, и сейчас ведется работа по организации и проведению УТС на территории России.

Также РФС объявил о проведении матчей России со Швецией и Молдавией без зрителей.