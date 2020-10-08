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РФС сократил квоту зрителей матча Россия — Швеция до 5 тысяч зрителей

15:38
Футболисты сборной России. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты сборной России. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский футбольный союз (РФС) решил сократить квоту зрителей на товарищеском матче Россия — Швеция до 5 тысяч зрителей.

— Мы очень рады, что впервые в этом году наша команда сыграет при поддержке болельщиков, — приводит ТАСС слова представителя службы коммуникаций РФС. — Но в связи с эпидемиологической ситуацией мы решили немного сократить квоту с изначально разрешенных 30% от общей вместимости. На сегодняшнем матче мы ожидаем порядка 5 тыс. зрителей. Призываем наших болельщиков соблюдать социальную дистанцию и носить на стадионе маску и перчатки.

Матч Россия — Швеция состоится сегодня, 8 октября, начало — в 19.15 (мск).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9665823

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