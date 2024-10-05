Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 16:28

РФС согласовал дату товарищеского матча сборных России и Сирии

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири рассказал о переговорах с РФС об организации товарищеского матча между сборными Сирии и России.

«Мы ведем активные переговоры с РФС насчет товарищеского матча наших сборных в ноябре. Мы находимся на финальной стадии и уже согласовали дату матча — 19 ноября.

Идут переговоры по месту проведения игры, Сирия может сыграть в России. Мы близки к тому, чтобы этот матч в ноябре состоялся, но никакие официальные документы пока не подписаны», — приводит слова Амири Sport24.

Как ранее сообщал «СЭ», октябрьский сбор национальной сборной по футболу будет отменен, если РФС не сможет найти для команды хотя бы одного соперника для товарищеского матча.

По данным «СЭ», РФС уже имеет договоренности о проведении двух товарищеских матчей в ноябрьскую международную паузу. Обе встречи в ноябре планируется провести в России — в Санкт-Петербурге и Сочи. Альтернативой Сочи является Волгоград.

Источник: Sport24
Футбол
Сборная России по футболу
Читайте также
Военнослужащие группировки войск «Центр» эвакуировали подбитый танк ВСУ
Мичков – лучший новичок? Капризов бросит «Миннесоту»? Овечкин снесет рекорд? Пять вопросов перед стартом сезона НХЛ 2024/25
Гашек выступил против участия россиян в НХЛ накануне старта нового сезона
Российские военные рассказали о помощи жителям при освобождении Угледара
Экс-сотрудник ABBYY рассказал о массовых увольнениях россиян из компании
В США намерены собрать деньги, чтобы Косторная выступала за Азербайджан
Популярное видео
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре — соперники и состав
Газзаев: «Сборная в любом случае должна собираться. Тут двух мнений быть не может»
Булыкин: «Если бы я руководил РФС, дал бы сейчас отдохнуть ребятам из сборной»
Смородская: «Сборная России может сыграть с клубами РПЛ, это будет не хуже, чем матч с Пакистаном»
Семин предложил национальной команде поехать в Орел и сыграть матч со сборной первой лиги
Пакистан отказался играть со сборной России в октябре, матч может пройти в ноябре
Лангович — о сопернике сборной: «Без разницы, с кем играть: медиалига это или кто-то другой»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости