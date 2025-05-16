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16 мая 2025, 15:20

РФС против совмещения постов Карпиным в клубе и сборной

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По информации «СЭ», руководство РФС не в восторге от идеи совмещения тренерских постов Валерием Карпиным в сборной России и «Динамо». Окончательное решение по данному вопросу будет принимать президент РФС Александр Дюков.

В РФС надеются, что в ближайшее время сборная России может вернуться к участию в международных соревнованиях. В таком случае совмещение постов в клубе и сборной будет невозможным.

В феврале этого года 56-летний специалист покинул пост главного тренера «Ростова». Ранее он совмещал работу в клубе и сборной.

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