РФС против совмещения постов Карпиным в клубе и сборной

По информации «СЭ», руководство РФС не в восторге от идеи совмещения тренерских постов Валерием Карпиным в сборной России и «Динамо». Окончательное решение по данному вопросу будет принимать президент РФС Александр Дюков.

В РФС надеются, что в ближайшее время сборная России может вернуться к участию в международных соревнованиях. В таком случае совмещение постов в клубе и сборной будет невозможным.

В феврале этого года 56-летний специалист покинул пост главного тренера «Ростова». Ранее он совмещал работу в клубе и сборной.