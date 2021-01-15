РФС продлил соглашения с тренерами сборных России

Российский футбольный союз подписал новые контракты со следующими тренерами сборных России: Олег Левин (сборная России U-20), Дмитрий Хомуха (юношеская сборная России 2002 г.р), Станислав Коротаев (юношеская сборная России 2003 г.р.), Иван Шабаров (юношеская сборная России 2004 г.р.), Давид Калатозишвили (женская сборная России U-21), Валентин Гавва (женские молодежная и юниорская U-17 сборные России), Елена Медведь (женская юниорская сборная России U-16), Евгений Кузьмин (женские сборные России по мини-футболу), информирует сайт РФС.

В рамках ранее подписанных соглашений продолжат работу со сборными: Станислав Черчесов (национальная сборная России), Владимир Волчек (юношеская сборная России 2005 г.р.), Ролан Гусев (юношеская сборная России 2006 г.р.), Михаил Лихачев (мужская национальная сборная России по пляжному футболу), Илья Леонов (женская национальная сборная России по пляжному футболу), Сергей Скорович (мужская национальная сборная России по мини-футболу).

Ранее РФС уже сообщил о продлении контракта со старшим тренером молодежной сборной по футболу России Михаилом Галактионовым, а также о назначении Юрия Красножана главным тренером женской национальной сборной России по футболу.