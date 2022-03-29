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Сегодня, 14:07

РФС примет участие в конгрессе ФИФА 31 марта

Российский футбольный союз примет участие в конгрессе ФИФА 31 марта
Читать «СЭ» в
Александр Алаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский футбольный союз примет участие в ближайшем конгрессе ФИФА, сообщает служба коммуникаций РФС.

Конгресс состоится 31 марта в Дохе (Катар). Делегацию РФС возглавит генеральный секретарь организации Александр Алаев.

На конгрессе ФИФА может рассмотреть вопрос о приостановлении членства РФС в организации.

28 марта ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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Польша
Швеция

1X

21%

1.36

Обе забьют - да

15%

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X2

13%

1.59
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Нидерланды
Германия

ТБ 2.0

24%

1.38

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17%

1.55

ИТБ1 (1.0)

16%

1.46
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Португалия
Македония

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18%

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ТБ 2.5

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1.70

Ф1 (-1.5)

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