РФС примет участие в конгрессе ФИФА 31 марта

Российский футбольный союз примет участие в ближайшем конгрессе ФИФА, сообщает служба коммуникаций РФС.

Конгресс состоится 31 марта в Дохе (Катар). Делегацию РФС возглавит генеральный секретарь организации Александр Алаев.

На конгрессе ФИФА может рассмотреть вопрос о приостановлении членства РФС в организации.

28 марта ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.