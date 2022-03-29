РФС примет участие в конгрессе ФИФА 31 марта
Российский футбольный союз примет участие в конгрессе ФИФА 31 марта
Российский футбольный союз примет участие в ближайшем конгрессе ФИФА, сообщает служба коммуникаций РФС.
Конгресс состоится 31 марта в Дохе (Катар). Делегацию РФС возглавит генеральный секретарь организации Александр Алаев.
На конгрессе ФИФА может рассмотреть вопрос о приостановлении членства РФС в организации.
28 марта ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.
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