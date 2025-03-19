РФС приготовил памятные футболки на случай рекорда Дзюбы в матче Россия — Гренада

Российский футбольный союз (РФС) подготовил специальную акцию на случай рекорда нападающего Артема Дзюбы по голам за сборную России.

Как сообщает Metaratings.ru, на BetBoom матч против Гренады заготовлены футболки с номерами 31, 32, 33, 34 — по количеству мячей, которые может забить форвард.

В составе сборной России 36-летний Дзюба в последний раз выходил на поле 21 июня 2021 года в матче чемпионата Европы с Данией. На его счету 30 голов за национальную команду — столько же забил Александр Кержаков.

Матч Россия — Гренада пройдет 19 марта. Начало — в 20.00 мск.