РФС поздравил Дюкова с днем рождения
10:15
Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) поздравила президента РФС Александра Дюкова с днем рождения. Ему исполнилось 53 года.
«У президента РФС Александра Дюкова сегодня день рождения. Желаем новых успехов в развитии футбола в нашей стране и удачи», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
У президента РФС Александра Дюкова сегодня день рождения.— РФС (@rfsruofficial) December 13, 2020
Желаем новых успехов в развитии футбола в нашей стране и удачи ? pic.twitter.com/96NJGATtio
Дюков возглавил РФС в феврале 2019 года.
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