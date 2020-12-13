РФС поздравил Дюкова с днем рождения

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) поздравила президента РФС Александра Дюкова с днем рождения. Ему исполнилось 53 года.

«У президента РФС Александра Дюкова сегодня день рождения. Желаем новых успехов в развитии футбола в нашей стране и удачи», — говорится в сообщении РФС в Twitter.

У президента РФС Александра Дюкова сегодня день рождения.



Желаем новых успехов в развитии футбола в нашей стране и удачи ? pic.twitter.com/96NJGATtio — РФС (@rfsruofficial) December 13, 2020

Дюков возглавил РФС в феврале 2019 года.