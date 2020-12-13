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РФС поздравил Дюкова с днем рождения

10:15
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Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) поздравила президента РФС Александра Дюкова с днем рождения. Ему исполнилось 53 года.

«У президента РФС Александра Дюкова сегодня день рождения. Желаем новых успехов в развитии футбола в нашей стране и удачи», — говорится в сообщении РФС в Twitter.

Дюков возглавил РФС в феврале 2019 года.

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